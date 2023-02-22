Участницу "Холостяка-10" оштрафовали во львовском трамвае: почему обвиняют контролера

Блогерку и участницу 10 сезона реалити-шоу "Холостяк" Алину Ляшук оштрафовали во львовском трамвае. Как утверждает девушка, она купила билет, но не успела закомпостировать его. Почему люди в транспорте набросились на контролера – узнайте дальше.

В инстаграм-сторис Алина рассказала, что купили билет на трамвай еще на остановке. Когда транспорт подъехал, девушка зашла туда вместе с контролерами, не успела закомпостировать билет и ее сразу же оштрафовали.

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Это была самая дорогая поездка в трамвае. Два штрафа по 200 гривен. Сидели мы на остановке, купили билеты. Зашли два кондуктора, совершенно без какого-то ощущения такта, без дистанции, с чаем, будто они просто отдыхают и ходят собирать деньги. Мы даже одной остановки еще не проехали, сели с ними одновременно в трамвай, купили билеты, а они подходят к нам и говорят: "200 гривен штрафа". Я говорю: "То есть 200 гривен штрафа?" И так мы оплатили штраф, потому что они стояли над нами, подняли шум, хотели вызвать полицию,

– рассказала в сторис Алина.

Люди, которые ехали в трамвае, вступились за Ляшук, обратили внимание на то, что контролер на работе и во время разговора с пассажирами пил горячий чай.

Как отреагировали на скандал в городском совете

Это видео быстро разлетелось по сети. Хотя нет правил, запрещающих контролеру или пассажиру находиться в транспорте с напитками и едой, в городском совете уже отреагировали на скандал. Заместитель директора Департамента городской мобильности и уличной инфраструктуры ЛГС Дмитрий Пеций заявил, что контролер "депремирован".

Мы понимаем, что такое поведение контролера действительно имеет признаки некорректного поведения. Поэтому этот контроллер депремирован, с ним уже провели разъяснительную работу и объяснено, что так с горячим чаем нельзя проходить по транспортному средству. С точки зрения этики и поведения меры предприняты,

– сказал Пеций.

Напомним, в День святого Валентина оштрафовали ведущую Лесю Никитюк. Звезда превысила скорость на дороге, потому ее остановила полиция. Однако блоггерка не растерялась и даже поздравила стражей порядка с праздником.