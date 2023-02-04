Участница "Танцев со звездами" и "Холостяка-12" Аделина Дели впервые станет мамой

Героиня развлекательных шоу и танцовщица Аделина Дели сообщила о беременности. Она показала фотосессию и рассказала о самочувствии.

Украинская танцовщица Аделина Дели беременна первенцем. Об этом она сообщила в инстаграм-сториз. Также участница "Холостяка" и "Танцев со звездами" снялась в фотосессии.

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Аделина Дели станет мамой

Танцовщица не рассказала поклонникам, кто станет отцом ее ребенка. Но поделилась, что чувствует себя хорошо и питается интуитивно. Аделина призналась, что планирует совмещать карьеру с материнством.

Я не сильно представляю себя домохозяйкой. Даже сказала бы, что это исключено, только развитие и работа. Сразу в строй после родов. У меня не удается держать себя в адекватном моральном состоянии, сидя дома и не имея графика. Сразу деградирую,

– рассказала Дели.



Аделина Дели / Фото с инстаграм-сториз

Аделина Дели позировала в фотосессии, подчеркнув беременное состояние. Она одела черный лиф и укороченное худи, которые соединила с темными брюками в полоску. Танцовщица дополнила образ массивными аксессуарами – подвеской и кольцом в одинаковом стиле.

Аделина Дели беременная / Фото из инстаграма Анастасии Овчаренко

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