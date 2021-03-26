25-летняя Ольга из шоу "Холостяк" 11 сезон, которая работает художником, покинула проект из-за того, что не хотела открывать Михаилу Заливако свое прошлое. А оно, как оказалось, было довольно пикантным.

В пост-шоу "Как выйти замуж" Оля рассказала, что когда 2 года жила в другой стране, то она там занималась сексом на камеру.

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В моей жизни был секс за деньги. Секс был с мужчиной и женщиной. В это время я также встречалась с мужчинами, которые меня обеспечивали финансово. Я просто вошла во вкус,

– призналась девушка.

Что интересно, та семейная пара до сих пор помогает ей финансово: "Мы встречаемся, пьем чай. Но секс у нас был. У меня нет упора в то, что я такая. Это, как хобби".

Как Оля рассказала об этом родителям

Впрочем, ее не покидала мысль, что обо всем нужно рассказать родителям.

"Я долго вынашивала, что для того, чтобы мне спокойно жить, мне нужно, чтобы меня приняли мои самые близкие люди. Я позвонила своим родителям и призналась. Мне мама сказала: "Я догадывалась, чем ты там занимаешься", – рассказала Ольга.

Экс-участница "Холостяка" также рассказала о своей татуировке. У нее на запястье написано слово "Элитка". Когда спросили ее о значении слова, она интригующе ответила: "Это скорее всего в смысле шутки, что ли?".

Другая участница "Холостяка"

Стоит добавить, что в 11 сезоне шоу "Холостяк" участие приняла также бывшая порноактриса Анастасия (псевдоним – Адель Асанти). Она оставила проект, поскольку понимала, что после ее карьеры люди не воспринимают ее как обычного человека. Также она не хотела, чтобы главный герой шоу Михаил потом разбил ей сердце.