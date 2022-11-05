Участница "Холостяка-12" родила второго ребенка после проекта: она забеременела от друга

Во 2 выпуске 12 сезона "Холостяк" попрощался с Настей из Днепра, которая, по его мнению, еще не нашла себя. Однако благодаря проекту девушка встретила настоящую любовь, забеременела и уже родила второго ребенка.

Во 2 выпуске "Холостяка" шоу покинули сразу шесть девушек. 25-летняя Настя – одна из них. Алекс Топольский отпустил ее домой сразу после конной прогулки, ведь не видел общего будущего. Как выяснилось, такое импульсивное решение героя помогло Насте обрести любовь вне проекта и стать мамой во второй раз.

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Участница "Холостяка" родила второго ребенка

На шоу Настя пришла, когда ее дочери Милане не было и полтора года, а летом 2022 у девочки появилась младшая сестренка. Участница проекта родила от мужчины, с которым познакомилась в августе, накануне съемок. Однако тогда она "останавливала свои эмоции", потому что надеялась найти любовь на "Холостяке", а когда вылетела за полторы недели – через день переехала к нему. По ее словам, они за один день перешли "из статуса друзья в статус сожители".

Я выиграла самый главный приз. Мой холостяк, мое сердце, и самый ценный приз – наш ребенок. История нашей любви началась именно благодаря "Холостяку". И Алексу есть за что сказать спасибо. После слов Алекса я просто поняла, кто мне действительно нужен,

– написала Настя.

Она подчеркнула, что рядом с отцом второго ребенка чувствует себя реализованной и любимой. У них якобы получилась прекрасная семья.

"Да, теперь я цельная, я любима и люблю, я в гармоничных отношениях, где мы оба личности, где мы оба не о жертвах, а о любви. У меня тяжелая судьба была, именно была. Спасибо мужу, что сейчас моя судьба другая, и я самая счастливая в мире", – добавила девушка.

Участница "Холостяка" Настя родила второго ребенка / Скриншот из инстаграм-сторис

Участница "Холостяка" Настя родила второго ребенка / Скриншот из инстаграм-сторис

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Фоловеры поинтересовались, когда Настя успела забеременеть и родить, если съемки проекта завершились только в январе. Девушка объяснила, что для нее шоу закончилось еще в октябре, а за два месяца она успела влюбиться и забеременеть.

Я закончила проект для себя в октябре. Забеременела где-то в декабре,

– ответила Настя.

Участница "Холостяка" Настя забеременела через два месяца после проекта / Скриншот из инстаграм-сторис