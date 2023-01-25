Участница "Холостяка-12" впервые показала бойфренда-бразильца: фото пары

Юля Кавчук из "Холостяка-12" еще на постшоу призналась, что находится в отношениях. Она впервые показала фото с бойфрендом, родом из Бразилии.

Участница романтического реалити-шоу "Холостяк" 12 сезон рассекретила, что находится в отношениях. Она показала своего бойфренда в инстаграм-сториз.

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Участница "Холостяка" показала бойфренда

Как рассказала Юлия Кавчук в пост-шоу, ее бойфренд родом из Бразилии, он футболист. Совместное фото девушка прокомментировала с юмором.

Ну ладно... Может, завтра удалю. Я веселюсь, потому что безработная теперь, а он работает. Считаю – идеально,

– поделилась девушка.



Юля с бойфрендом / Фото с инстаграм-сториз

Судьба участниц "Холостяка" после шоу

Победительница Катя Лозовицкая разошлась с Алексом Топольским еще до полномасштабного вторжения. У пары оказалось разное представление об отношениях. К тому же девушка заявила, что хотела бы получить хотя бы один раз букет, а "Холостяк" требовал от нее ухаживаний.

Финалистка Саша Мудрая из-за войны переехала в США, где закрутила роман с американцем, и сейчас ее сердце занято. По словам другой участницы, бойфренд Мудрой исполняет все ее прихоти и очень щедр.

Виктория Варлей после вылета из шоу отправилась в Майами, где встретилась с россиянином Петром, с которым была знакома еще до шоу. На тот момент мужчина расстался, так что после недолгих отношений пара вышла замуж. Петр всю жизнь прожил в Нью-Йорке, поэтому сейчас поддерживает Украину.