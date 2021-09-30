Участница 3 сезона "Холостяка" вышла замуж: фото со свадьбы

Участница 3 сезона популярного релити-шоу "Холостяк" Ирина Скорикова тайно вышла замуж. Свадьба состоялась в конце августа, а фотографии с этого трогательного дня она опубликовала только сейчас.

Поклонники обращают внимание на то, что избранником Скориковой стал мужчина, который значительно старше ее. Многие пользователи отмечают, что он больше подходит ей, как отец.

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Свадьба Ирины Скориковой

Ирина обнародовала серию фотографий, на которых изображена с любимым, родителями, а также сыном от первого брака. Сейчас она не рассекречивает, кто именно стал ее избранником, как они познакомились и как развивалась история любви.

"Такой замечательный день", – написала девушка под фотографиями.



Свадьба Ирины Скориковой / Фото с инстаграма Ирины Скориковой



Свадьба Ирины Скориковой / Фото с инстаграма Ирины Скориковой



Свадьба Ирины Скориковой / Фото с инстаграма Ирины Скориковой



Свадьба Ирины Скориковой / Фото с инстаграма Ирины Скориковой



Свадьба Ирины Скориковой / Фото с инстаграма Ирины Скориковой



Свадьба Ирины Скориковой / Фото с инстаграма Ирины Скориковой



Свадьба Ирины Скориковой / Фото с инстаграма Ирины Скориковой

Реакция сети

В комментариях подписчики Ирины поздравляют ее с прекрасным днем ​​и желают счастливой семейной жизни.

"Любви вам и счастья!"

"Вы такая красивая пара! Будьте счастливы и любимы!"

"Счастья молодым!"

"Прекрасная пара! Счастья, любви, семейной благодати на долгие годы!"

"Какая красивая и уютная свадьба у вас получилась! Желаю счастья и любви!"

Но есть и те, кто обращает внимание на разницу в возрасте, ведь избранник Ирины старше ее.

"Но почему такой старый выбор, ты такая молодая, красивая девушка. А он? Наверное, богат!"

"Также была удивлена. Конечно, выглядит солидно, но главное, чтобы вы были счастливы".

Ирина Скорикова в 3 сезоне "Холостяка" боролась за сердце пластического хирурга Андрея Искорнева. И в шаге от финала мужчина решил попрощаться с ней. Предложение Андрей сделал Анне Козырь, а после завершения съемок якобы встречался с другой финалисткой Яной Станишевской. Но на пост-шоу он вручил Ирине ключи от жилья в Москве и предложил жить вместе. Через полтора года пара объявила о разрыве.