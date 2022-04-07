"Убл*дошные пропагандисты": россияне ширят фейк, что Машу Ефросинину купили за миллион долларов

Украинская телеведущая Маша Ефросинина давно в списке "врагов России". На днях пропагандисты придумали о ней новый фейк. В сети пишут, что селебрити заплатили миллион долларов, чтобы она агитировала убивать россиян.

После жутких фото из освобожденной Киевщины, облетивших весь мир, Кремлю все труднее скрывать свои зверства и замыливать глаза пропагандой. Поэтому к бессмысленным выдумкам рабы Путина приплетают украинских звезд. На этот раз главной героиней русского фейка стала Маша Ефросинина.

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Российский фейк о Маше Ефросинине

"Вы знали, что украинские селебрити, певцы, ведущие, получили по миллиону долларов за хейтспич против российских? Это 100% информация, но неизвестно, кто конкретно финансирует вопли Маши Ефросининой с призывами убивать русских. Случайно не те ли бравые ребятки из видео BBC, которые 8 лет назад заявляли, что хотят очистить Украину от евреев и русских?.. И не верить буквально ничему. Никто из нас никогда не узнает правду", – говорится в абсурдном сообщении.

Скриншот из инстаграма Маши Ефросининой

Реакция Маши Ефросининой на "вброс" россиян

Маша Ефросинина не стала цитировать этот текст, потому что "убл*дошные пропагандисты сто процентов как-то смонтируют это против нас". Зато попросила фанов найти ее миллион долларов, потому что украинкам и их детям очень нужна помощь.

Друзья, кто найдет этот миллион, я вас умоляю, очень нужно на помощь женщинам и детям, очень нужно помогать всем, кто уехал и живет сейчас без дома. Если найдете мой миллион, я возьму оттуда 400 гривен покрасить корни, маникюр сама делаю, а там все раздадим. Главное найдите,

– с сарказмом отреагировала телезвезда.

Более того, Ефросинина убеждена, что этот "вброс" – дело рук путиниста Николая Баскова, которого она унизила за ложь о войне.

"Не уср*лись ли пиарщики Баскова, распространяющие такую ​​информацию, чтобы не дай Бог никто не подумал, что это правда. Поздно, ребята, поздно, Коленька. Все увидели и услышали", – завершила Маша Ефросинина.

К слову, Маша Ефросинина – не первая звездная жертва российской пропаганды: