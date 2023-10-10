На концерте в Лас-Вегасе: группа U2 почтила память людей, которые погибли на фестивале в Израиле
Источник:Рок-группа U2
На днях в Израиле должен был состояться фестиваль электронной музыки Supernova, но бойцы ХАМАСа, которые ворвались на территорию государства, открыли огонь по посетителям мероприятия. В результате есть немало раненых и погибших. Такие действия палестинской группировки шокировали ирландскую рок-группу U2.
Поэтому артисты решили почтить память о погибших. Они несколько изменили текст одной из самых популярных песен и исполнили ее на одном из концертов.
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Рок-группа U2 изменила текст знаменитой песни
Во время выступления в Лас-Вегасе известная ирландская рок-группа U2 совершила трогательный акт памяти относительно погибших на фестивале в Израиле. Музыканты изменили текст своей песни Pride (In the Name of Love).
На фоне того, что произошло в Израиле и Газе, песня о ненасилии выглядит смешно, но наши молитвы всегда были за мир и ненасилие,
– отметили артисты.
На концерте группа исполнила следующие строчки: "Рано утром, 7 октября, солнце восходит в пустынном небе. Звезды Давида, они унесли вашу жизнь, но не смогли унести вашу гордость".
Таким образом музыканты почтили людей, которых убили террористы на музыкальном фестивале.Отметим, 7 октября около 06:30 по Киеву на территорию Израиля вошли боевики палестинской группировки ХАМАС.
В то же время в оригинальной версии композиции музыканты отдавали дань памяти знаменитому лидеру Мартину Лютеру Кингу: "Рано утром, 4 апреля, в небе Мемфиса раздастся выстрел. Наконец-то свободны, они лишили вас жизни, они не смогли унести вашу гордость".
Фестиваль Supernova: что известно
- 7 октября на границе с Сектором Газа должен был пройти фестиваль Supernova. Он посвящен еврейскому празднику Суккоте. Но событие прервало вторжение палестинской боевой группировки ХАМАС на территорию Израиля.
- Террористы появились неожиданно и начали стрелять в участников и посетителей события. К тому же они брали их в заложники.
- Очевидцы утверждают, что люди пытались скрыться или прятались за деревьями или кустами, которые смогли найти.
- Известно, что на событие приехали около 3 тысяч человек. В то же время, согласно данным поисково-спасательной организации Zaka, на месте фестиваля нашли по меньшей мере 260 тел погибших.