"У войны нет выходных": что помогает Леси Никитюк не опускать руки

Украинская блоггерша и ведущая Леся Никитюк работает волонтером во время войны. Она рассказала о том, что именно помогает ей находить энергию и не сдаваться.

Украинская блогерша и ведущая Леся Никитюк рассказала о своей непростой работе в телеэфире "Единые новости", сообщает 24 канал. Она поделилась, что придает ей силы.

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Что помогает Леси Никитюк не сдаваться

Все военное время Леся Никитюк проводит на волонтерском штабе и помогает переселенцам. Так звезда переквалифицировалась в волонтеры.

Я поняла, что у войны нет выходных. Помогать – обязанность каждого. Мне помогают вера людей, радость детей. Мне помогают помогать люди. Я очень благодарна им, это заряжает. Как бы ни опускалась голова, благодаря улыбкам людей, которых удается приютить, найти им квартиру или необходимые вещи, голова каждый раз поднимается выше и выше.

– поделилась звезда.

Леся Никитюк призналась, что знает каждые истории переселенцев, которым помогает. К ней в приют прибывают разные украинцы – дети, дети-инвалиды, бабушки и дедушки. Но все они отличаются воспитанностью и уважением.



Леся Никитюк с волонтерами / Фото из инстаграма звезды

"Чтобы вы понимали, какие украинцы: к нам приехала одна семья, у них девочки 2014 и 2021 годов рождения. Это дети войны. Они приехали из Краматорска, забрали с собой собаку. В тот момент у нас было очень много детей. Семья побоялась, чтобы собака нигде не лаяла и не испугала никого, поэтому оставили ее в машине возле нашей убежища... Они ее поочередно выгуливают мы все в ту машину постоянно заглядывали... Какие же у нас вежливые и порядочные люди, даже несмотря на такую непростую ситуацию", – рассказала блогерша.