Говорят, что-то серьезное, – супруга Виктора Павлика рассказала о проблемах певца со здоровьем
Источник:Екатерина Репяхова
Блогерша Екатерина Репяхова рассказала о проблемах Виктора Павлика со здоровьем. У артиста сильно болит рука.
Жена Виктора Павлика показала в инстаграм-сториз фото из клиники – из отдела спортивной и балетной травмы. Поклонники поинтересовались, что произошло.
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У Виктора Павлика проблемы со здоровьем
Екатерина Репяхова рассказала о проблемах со здоровьем у мужчины. По ее словам, у Виктора Павлика болит рука – это было и раньше, а теперь его состояние ухудшилось.
У нас как ни одно, то другое. Проблема с Виктором Франковичем. У него очень сильно болит рука. Он дотянул уже до того, что она очень сильно болит. Вчера он ездил на рентген, сегодня рано утром поехал к врачу-ортопеду. Сказали, что нужно делать МРТ, потому что на рентгене не совсем понятно. Ничего хорошего нет,
– поделилась блогерша.
У Павлика проблемы с рукой / Фото с инстаграм-сториз
Екатерина добавила, что артист нуждается в лечении – в противном случае он может вообще перестать поднимать руку. Врачи говорят, что это что-то серьезное, но еще исследуют проблему.
У Павлика проблемы с рукой / Фото с инстаграм-сториз
Последний инцидент с Павликом и женой
- Напомним, что недавно Виктора Павлика "подловили" во время поездки с женой по Южному мосту в Киеве, который считается стратегическим объектом и закрыт для частного транспорта с лета 2022 года.
- Об инциденте стало известно после того, как Екатерина Репяхова, жена певца, похвасталась спецпропуском мужа. Это вызвало критику фанов, заставив Виктора Павлика извиниться за свои действия и объяснить, что пропуск ему выдали из-за того, что он часто поздно возвращается с благотворительных концертов.
- Сам пропуск полиция изъяла, чтобы проверить на подлинность. Там открыли уголовное производство: правоохранители изучают документ на возможность подделки.