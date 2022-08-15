Дмитрий Жук из "Танцев со звездами" заговорил о романе с Тиной Кароль

В августе участник "Танцев со звездами" Дмитрий Жук начал певческую карьеру. Раньше он работал в балете Тины Кароль, поэтому именно она взялась за его раскрутку. Так появились слухи об их романе. Что на это отвечает артист, читайте дальше.

После смерти любимого Евгения Огира Тина Кароль не рассекречивает личную жизнь. Поэтому как только рядом с ней появляется мужчина, в сети сразу же говорят об их романе. После молдавского певца Дана Балана под прицел попал танцовщик Дмитрий Жук.

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Дмитрий Жук ответил на слухи о романе с Тиной Кароль

Долгое время Дмитрий Жук был хореографом Тины Кароль, но во время войны отважился начать сольную карьеру певца. Она помогла ему в этом – записала целый альбом в рамках проекта "Молодая кровь". Фаны предполагают, что за продюсирование танцовщика звезда взялась неспроста, но он заверил, что Кароль для него только босс.

Она мой босс, реально. Только творчество. И точка. Я не знаю, о чем вы. Тина для меня как ментор, она мне помогает, она меня толкает туда, куда нужно,

– объяснил Дмитрий Жук.

Тина Кароль с Дмитрием Жуком / Фото из инстаграма танцовщика

К слову, хореограф Тины Кароль Дмитрий Жук был женат на танцовщице Яне Цыбульской, с которой познакомился во время второго сезона "Танцев со звездами".

В октябре 2018 года они поженились, а уже в сентябре 2021-го мужчина попросил о паузе в отношениях. С тех пор они якобы не вместе.