Принцессе Шарлотте исполнилось 8 лет: фото, на котором она копия отца Уильяма

Дочь принца Уильяма и Кейт Миддлтон отмечает день рождения. 2 мая Шарлотте исполнилось 8 лет. Герцоги Уэльские опубликовали ее именинное фото, на котором девочка безумно похожа на отца.

Поскольку Кейт Миддлтон обожает фотографировать, именно она сделала новый портрет принцессы Шарлотты к 8-летию. Она сняла дочь улыбающейся, но без передних зубов.

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Фото именинницы Шарлотты, где она копия принца Уильяма

На фото ко дню рождения Шарлотта в белом платье с нежным цветочным принтом, с распущенными волосами и в плетеном кресле. Говорят, что этот кадр Кейт Миддлтон сделала в Виндзоре на выходных.

Поздравляем принцессу Шарлотту с днем рождения,

– говорится в подписи.

Принцесса Шарлотта празднует день рождения / Фото из инстаграма Уэльских

В комментариях все как один написали, что на этой фотографии Шарлотта – копия принца Уильяма:

"Похожа на своего папу";

"Как ее отец на этом фото";

"Она мини копия Уильяма. С днем рождения, принцесса Шарлотта";

"Очень похожа на своего папу на этом фото! Просто прекрасна. С днем Шарлотты";

"Вау, она так быстро растет. Она так красива и очень похожа на своего папу. Поздравляем принцессу Шарлотту с днем рождения, надеемся, что день у нее будет прекрасный".

Кстати, недавно день рождения праздновал самый младший из Уэльских – принц Луи. 23 апреля ему исполнилось пять лет. Накануне его первого юбилея в инстаграме королевской семьи тоже появилось фото именинника, которое, правда, сделала не Кейт Миддлтон, а Милли Пилкингтон на заднем дворе имения в Виндзоре.