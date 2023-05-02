Оскільки Кейт Міддлтон обожнює фотографувати, то саме вона зробила новий портрет принцеси Шарлотти до 8-річчя. Вона зняла доньку усміхненою, але без передніх зубів.

Читайте також На велосипедах: принц Вільям і Кейт Міддлтон замилували спільним фото у 12 річницю весілля

Фото іменинниці Шарлотти, де вона копія принца Вільяма

На фото до дня народження Шарлотта в білосніжній сукні з ніжним квітковим принтом, з розпущеним волоссям і в плетеному кріслі. Кажуть, що цей кадр Кейт Міддлтон зробила у Віндзорі на вихідних.

Вітаємо принцесу Шарлотту з днем народження,

– йдеться в підписі.

Принцеса Шарлотта святкує день народження / Фото з інстаграму Уельських

У коментарях усі як один написали, що на цій світлині Шарлотта – копія принца Вільяма:

"Схожа на свого тата";

"Як її батько на цьому фото";

"Вона міні копія Вільяма. З днем народження, принцесо Шарлотто";

"Дуже схожа на свого тата на цьому фото! Просто прекрасна. З днем Шарлотти";

"Вау, вона так швидко росте. Вона така красива й дуже схожа на свого тата. Вітаємо принцесу Шарлотту з днем народження, сподіваємося, що день у неї буде чудовий".

До речі, нещодавно день народження святкував наймолодший з Уельських – принц Луї. 23 квітня йому виповнилося 5 років. Напередодні його першого ювілею в інстаграмі королівської сім'ї теж з'явилося фото іменинника, яке, щоправда, зробила не Кейт Міддлтон, а Міллі Пілкінгтон на задньому дворі маєтку у Віндзорі.