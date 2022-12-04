Олег Сенцов в четвертый раз стал отцом: первое фото и имя сына
Источник:фейсбук Олега Сенцова
Режиссер, а теперь еще и военный Олег Сенцов в четвертый раз стал отцом. Его супруга Вероника Вельч родила сына. Защитник уже поделился первым фото малыша и рассекретил его имя.
В октябре жена Сенцова рассекретила, что скоро родит сына. А уже 4 декабря режиссер получил радостное известие.
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Жена Олега Сенцова родила сына
Когда Вероника сообщила пол будущего ребенка, то она находилась в Вашингтоне. Теперь Олег поделился фото жены и сына. Режиссер сообщил, что мальчика назвали Демьяном. Но пока неизвестно, где именно родился мальчик и когда защитник сможет увидеть сына.
В эти трудные для нас все времена мало бывает светлых событий. Но жизнь, которую мы защищаем, обязательно победит. Спасибо, любимая, за нашего Демьяна!
– написал Сенцов под фото.
Вероника Вельч с сыном / Фото из фейсбука Олега Сенцова
Сенцов женился на Веронике Вельч во время войны
Свадьба Олега и Вероники прошла 5 июля. Поскольку режиссер с 24 февраля защищает Украину, на церемонии он был в военной форме. Его возлюбленная вместо свадебного платья выбрала вышиванку. На фото влюбленные искренне улыбались и наслаждались долгожданным моментом.
Вероника родом из Ивано-Франковска. Образование получала в Черновицком национальном университете имени Юрия Федьковича – имеет степень доктора философии по международным отношениям. Она кандидат политических наук и директор по адвокации Ridgley Walsh (США). Помимо этого, Вероника соучредитель кампании "Стеж за грошима" и координатор Евромайдана SOS.