У нас сильные соперники, – Тимур Мирошниченко назвал главного конкурента Украины на Евровидении

14 мая состоится финал песенного конкурса Евровидения-2022. За победу сразятся 25 стран, среди которых Украина. Комментатор украинской трансляции Тимур Мирошниченко подчеркнул, что у Kalush Orchestra есть серьезные конкуренты, также претендующие на первое место.

Миллионы украинцев верят, что Kalush Orchestra одержат победу на Евровидении-2022 в Турине. Пока группа готовится к решающему выступлению, Тимур Мирошниченко назвал сильнейших конкурсантов этого года.

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Конкуренты Kalush Orchestra на Евровидении-2022

По мнению Тимура, у Украины на Евровидении есть сильные соперники, хотя они показали, что друзья для нашего государства. В финале конкуренцию украинцам составят Великобритания, Испания, Италия, Швеция и Польша.

Хочется, конечно, чтобы Украина была на вершине. Чтобы это была первая победа перед той основной, которую мы все ждем. Но в Великобритании самое крутое выступление, которое может бороться с нами за первое место,

– поделился Мирошниченко.

Финал Евровидения-2022 начнется в субботу, 14 мая, в 22:00 по киевскому времени. 25 финалистов выступят на главной сцене Европы, после чего зрители и национальное жюри определят победителя. Где посмотреть трансляцию в Украине – узнайте здесь.