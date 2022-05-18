У нас реально крутая страна, – Злата Огневич припомнила, как не захотела оставаться в США

Украинская певица Злата Огневич призналась, что с детства мечтала попасть в США. Однако, приехав туда, звезда не захотела оставаться и вернулась в Украину.

Украинская исполнительница Злата Огневич поделилась мнениями об эмиграции. Она рассказала о том, как могла остаться в Штатах.

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Злата Огневич об Америке

Звезда вспомнила, что когда жила в Крыму, мечтала попасть в Соединенные Штаты.

В детской комнате слушала взрослую американскую музыку, начиная с джаза, блюза и кончая уже современной. Когда увидела впервые мюзиклы Боба Фосса – у меня вообще сорвало крышу и вот появилась безумная мысль: я должен работать в театре где-то на Бродвее! Вот где реальная жизнь, – рассказала Злата Огневич.

Звезда получила возможность ближе познакомиться с США, но поняла, что не имеет желания там оставаться.

"А потом… Произошло важное событие – я встретила команду, все как-то закрутилось и я осталась в Украине. Но в Америку все же попала во время канадско-американского тура и после этого уже много раз была возможность познакомиться с этой страной поближе. Хорошая страна, большие возможности, масштаб во всем и известная на весь мир живописная природа. Я была удивлена, что не хочу здесь оставаться. Знаете почему? Путешествия по миру (более 34 стран) привели меня к пониманию, что я живу в классной стране", – призналась певица .



Злата Огневич / Фото с инстаграма звезды

Знаменитость подчеркнула – "у нас реально крутая страна", отличная культура и добрые люди. Карпаты для Златы – особое место силы, где с ней произошло много важных событий.

"Развитие. Пробуждение нации. Именно это я замечала в последние годы в обществе и мысль эта радовала сильно. Вы когда-то останавливались летом, ночью, посреди дороги и смотрели на звездное небо? Это – магия и она в самое сердце. И наше небо, оно – особенное. Все здесь особенное, в Украине. Мое. Родное. Я дома и только здесь чувствую целостность. Даже когда много вопросов к будущему – я чувствую целостность. И еще гордость. Это обо всех нас", – подытожила Огневич.