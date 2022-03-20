"У нас нет графика": какие задачи группа "Антитела" выполняет в терробороне Киева

Музыканты группы "Антитела" защищают столицу Украины в терробороне. Лидер коллектива поделился, что их задачей является эвакуация раненых и предоставление им первой медицинской помощи.

О работе в рядах территориальной обороны Киева Тарас Тополя рассказал в эксклюзивном комментарии читателям 24 канала.

Важно Взять Киев – нереально, – Тарас Тополя о ситуации в терробороне столицы

Задача "Антител" в терробороне

Участники группы "Антитела" стали одними из первых украинских артистов, вступивших в ряды территориальной обороны. Тарас Тополя рассказывает поклонникам о каждом дне и призывает делать все возможное для того, чтобы приблизить страну к победе. Каждый на своем месте. "Антитела" круглосуточно помогают спасать жизнь украинских воинов.

У группы "Антитела" нет графика, потому что наша задача – эвакуировать раненых и оказывать первую медицинскую помощь, транспортировать их в операционную. Это нон-стоп, 24/7, без вариантов,

– рассказал Тарас.

, полное интервью с Тарасом Тополей уже скоро читайте в рамках проекта "Интервью24"



Группа "Антитела" работает в терробороне / Фото из инстаграмма группы