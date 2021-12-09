У нас этап благодарности, – Дзидзьо сходил на свидание с экс-женой SLAVIA

Развод Дзидзьо со SLAVIA был громким и эмоциональным. Однако после всех скандалов они сумели найти общий язык и остались близкими людьми. Более того, экс-супруги до сих пор ходит на свидания.

В среду, 8 декабря, SLAVIA ужинала с бывшим мужем Дзидзьо. Они забронировали столик в тихом и уютном ресторане и встретились за кофе и бокалом вина.

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"Сделали хорошее дело и отпраздновали с бывшим", – поделилась певица, опубликовав кадры с ужина.

Дзидзьо поужинал с экс-женой SLAVIA / Скриншот с видео певицы

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Более того, SLAVIA добавила, что ни она, ни Дзидзьо после всех ее скандальных интервью не держат зла друг на друга. По словам звезды, сейчас у них этап благодарности за все 20 лет, которые они были вместе.

У нас с Михаилом сейчас этап благодарности. Мы много прошли, и это очень ценный опыт для каждого из нас. Мы близкие и родные люди. Каждый из нас желает друг другу только самого лучшего,

– заметила артистка.

, Дзидзьо не скрывает, что не стал спасать брак со SLAVIA. Все якобы потому, что все 8 лет в браке они обходили острые углы. Поэтому было поздно работать над тем, что их не устраивает.

Кроме того, певица вспомнила, что карьера Дзидзьо начиналась с дуэта Vivo per lei, где они пели вдвоем. Так, SLAVIA обнародовала один из треков и намекнула на будущее сотрудничество.

"Мне нравится сочетание наших голосов в этой песне и других дуэтах, которые, возможно, еще услышите", – заинтриговала знаменитость.

Полный текст публикации SLAVIA:

Сидим с Мишей, пьем кофе с шоколадкой, а внутри обертки надпись: "Чтобы иметь хорошие воспоминания, нужно больше, чем хорошая память".

Каждые отношения проходят определенные этапы. У нас с Михаилом сейчас этап благодарности. Мы много прошли, и это очень ценный опыт для каждого из нас. Мы близкие и родные люди. Каждый из нас желает друг другу только самого лучшего.

Наш дуэт "Vivo per lei" на итальянском и испанском языках – это одно из многих хороших воспоминаний того времени, когда мы пели в дуэте. Я всегда хотела, чтобы Михасик вернулся к себе настоящему, к своему естественному тембру голоса. Мне нравится сочетание наших голосов в этой песне и других дуэтах, которые, возможно, еще услышите.