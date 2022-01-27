"У меня отвисла челюсть": Анатолий Анатолич опубликовал видео, как в 2015 читал рэп с Монатиком

После отпуска в Майами Анатолий Анатолич порылся в архивах и нашел видео 2015 года. На нем он вышел на сцену к Монатику и исполнил с ним хит "Еще один".

Как выяснилось, ведущий и шоумен Анатолий Анатолич неплохо читает рэп. Он вспомнил, как семь лет назад вышел на сцену к Монатику с бэндом и в дуэте с мультиартистом зачитал его трек "Еще один". На видео их снимала супруга певца Ирина Демичева.

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Мы стали забывать, что я рэпер. Кстати, песня, исполненная в 2015 году вживую с Монатиком, сегодня снова актуальна как никогда,

– прокомментировал Анатолий Анатолич.

Реакция сети на дуэт Монатика и Анатолия Анатолича

что в песне Монатика "Еще одна" есть такие строки: "Нас бьют, нас бьют, но мы стоим с вами.Нас бьют, нас грязью поливают с вами.. Слышишь, наши сердца в унисон болят".

Сам Монатик довольно лаконично отреагировал на ностальгическое сообщение Анатолия Анатолича. Под видео он оставил три эмодзи огня. В то же время поклонники ведущего были куда красноречивее и не скупились на комплименты: