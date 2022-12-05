"Украли все": Машу Ефросинину обворовали в Париже

Ведущая Маша Ефросинина в новом интервью рассказала о жизни за границей. Она вспомнила, как однажды в гостиничном номере в Париже у нее украли все документы, карточки. Но сразу нашлись украинцы, готовые помочь.

Ефросинина с детьми во время войны уехала за границу. Ее муж остался в Украине, поэтому звезде пришлось самой решать все проблемы. Одна из таких ситуаций произошла в Париже.

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Машу Ефросинину обокрали в Париже

Ведущая тогда жила в гостиничном номере. Хотя сейф не работал, она положила туда паспорт, водительские права, все банковские карточки. Украли все. Поскольку украинцы сейчас живут в разных странах, то и в Париже нашлось много земляков, которые согласились помочь.

Мне сразу сделали документы. Познакомилась с нашим консулом и его супругой. Приехала на заправку, а карточка не работала. Забыла, что заблокировала ее. Начала звонить в банк. Отвернулась, а девушка на кассе говорит: "За вас уже заплатил вот тот парень, который ушел",

– вспомнила ведущая.

Украинец увидел, что Ефросинина расстроена и просто тихонько заплатил: "Я даже не смогла его поблагодарить. Добрых людей больше. Сумку Prada украли, я еще наличные перед этим сняла, чтобы не рассчитываться карточкой. Ничего не нашли. Я обращалась в полицию. Так было жалко себя".

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