"Украли все": Машу Ефросинину обворовали в Париже
Источник:"Ходят слухи"
Ведущая Маша Ефросинина в новом интервью рассказала о жизни за границей. Она вспомнила, как однажды в гостиничном номере в Париже у нее украли все документы, карточки. Но сразу нашлись украинцы, готовые помочь.
Ефросинина с детьми во время войны уехала за границу. Ее муж остался в Украине, поэтому звезде пришлось самой решать все проблемы. Одна из таких ситуаций произошла в Париже.
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Машу Ефросинину обокрали в Париже
Ведущая тогда жила в гостиничном номере. Хотя сейф не работал, она положила туда паспорт, водительские права, все банковские карточки. Украли все. Поскольку украинцы сейчас живут в разных странах, то и в Париже нашлось много земляков, которые согласились помочь.
Мне сразу сделали документы. Познакомилась с нашим консулом и его супругой. Приехала на заправку, а карточка не работала. Забыла, что заблокировала ее. Начала звонить в банк. Отвернулась, а девушка на кассе говорит: "За вас уже заплатил вот тот парень, который ушел",
– вспомнила ведущая.
Украинец увидел, что Ефросинина расстроена и просто тихонько заплатил: "Я даже не смогла его поблагодарить. Добрых людей больше. Сумку Prada украли, я еще наличные перед этим сняла, чтобы не рассчитываться карточкой. Ничего не нашли. Я обращалась в полицию. Так было жалко себя".
Звезды, которые обокрали за границей
- Летом пианиста Евгения Хмару обворовали в Чехии на 8 тысяч евро. Это произошло в поезде. Тогда у виртуоза забрали все для выступлений.
- Группа ТНМК была ограблена во время концерта в Германии. Фоззи и Фагот с командой остались без документов, денег и техники.