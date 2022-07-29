Оккупанты разбомбили квартиру Стаса Боклана в Мариуполе и убили его друзей-актеров

Актерская карьера Станислава Боклана началась с драмтеатра в Мариуполе. Сейчас он разбомблен, как и квартира, где когда-то жил народный артист Украины. Однако это наименьшие потери, ведь из-за россиян погибли его друзья-актеры.

После театрального университета имени Карпенко-Карого Станислав Боклан в Киеве не остался. Он отправился работать в Донецкий театр в Мариуполе. Там он арендовал квартиру и играл на одной сцене с местными актерами, многие из которых трагически погибли во время оккупации.

Читайте также После "прилета" сын начал заикаться, – Сергей Бабкин объяснил, как очутился в Германии

Стас Боклан об оккупированном Мариуполе

Нет моего первого театра, где я работал. Нет квартиры, где я жил там. И нет многих людей, с которыми я работал. Я никогда не думал, что во мне может быть столько ненависти, потому что это страшно представить,

– признался Стас Боклан.

Станислав Боклан / Скриншот с видео

Читайте также Леся Никитюк рассказала о парне-моряке из "Ле Маршрутки", погибшем в Мариуполе

Напомним, звезда тревел-шоу "Орел и решка" Андрей Бедняков тоже потерял жилье в Мариуполе. Дом, где была его квартира, уничтожили российские оккупанты.

"Там была наша квартира. Почему "была"? Все просто. Попадание. Сгорела многоэтажка. Нас "освободили" от квартиры", – рассказывал Бедняков в июне.