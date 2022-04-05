В этом российская суть – Ксения Мишина не смогла сдержать слез после фото с Киевщины

Украинская актриса Ксения Мишина отреагировала на зверства оккупантов в Киевской области. Звезда заявила, что каждый россиянин несет ответственность за эти преступления.

Известная украинская актриса и "Холостячка" Ксения Мишина вслед за другими знаменитостями не смогла обойти вниманием ужасы в Буче, Гостомеле и Ирпене. Она опубликовала кадры из городков и поделилась мнениями.

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Ксения Мишина отреагировала на ужасы Киевской области

Актриса отметила, что инстаграм обозначает фото с Киевщины как "неприемлемые", хотя они – сегодняшняя реальность.

Сегодня вся лента в "неприемлемом контенте", как любит писать инстаграмм, снося много правдивых постов и сторез, но если называть все своими именами, то сегодня вся лента в реальных кадрах Украины, в фотографиях жизней, которых больше нет. Я не могу сдержать слез, никто не может сдержать слез,

– поделилась Ксения Мишина.

"Буча, Ирпень, Гостомель – города-герои, и люди-герои, отдавшие свои жизни за Украину, и продолжающие защищать Украину", – добавила звезда.

Сообщение Мишиной удалили

Из-за жестоких кадров инстаграмм удалил сообщение артистки. Она показала скриншот-доказательство этого и заметила, что именно так Россия воспринимает реальность – закрывая глаза на правду.

"В этом вся русская суть. Так звучит и правда в учебниках вашей истории. И после того, как вчера пролетели весь мир фотографии мертвых замученных уродцами украинцев, каждый, без исключения, причастен к русской культуре отмечен клеймом изгнанника этого мира! Приготовьтесь целовать холодильники и слушать песни Бузовой в голодных мучениях", – высказалась актриса.

Кристина Решетник и Наталья Денисенко в комментариях подтвердили, что и их сообщения инстаграм удаляет, не давая миру показать, что происходит в Украине.



Скриншот из инстаграма Ксении Мишиной

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