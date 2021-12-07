Ты самая лучшая, – Юрий Горбунов трогательно поздравил Катю Осадчую с именинами

7 декабря 2021 , 15:53
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Источник:

инстаграм Юрия Горбунова

7 декабря Екатерина Осадчая празднует День ангела. По этой причине ее любимый опубликовал несколько фото и подчеркнул, что она самая лучшая.

Во вторник, 7 декабря, именины празднуют женщины с именем Екатерина. Отмечаети одна из самых популярных украинских ведущих – Катя Осадчая.

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Юрий Горбунов поздравил Катю Осадчую

Телеведущий Юрий Горбунов поздравил жену с особым днем. На личной инстаграм-странице он обнародовал архивные фото любимой:

  • на первом Катя изображена во время съемок в пудровом костюме на яхте посреди водоема;
  • а на втором она позировала без макияжа и прически, в домашней одежде, прижав к себе сыночка.

Также Горбунов адресовал любимой приятные слова: "С Днем Ангела, любимая! Ты самая лучшая в мире!". Юрий пожелал всем Екатеринам счастья.


Катя Осадчая / Фото из инстаграма Юрия Горбунова
Катя Осадчая  с сыном / Фото из инстаграма Юрия Горбунова

В комментариях подписчики телеведущего также оставляют поздравления его жене.

  • "С праздником, Катерина!"
  • "Поздравляю! Всего наилучшего в жизни!"
  • "Катя, и от меня поздравления!"
Автор: Христина Кобак