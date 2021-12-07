Ты самая лучшая, – Юрий Горбунов трогательно поздравил Катю Осадчую с именинами
Источник:инстаграм Юрия Горбунова
7 декабря Екатерина Осадчая празднует День ангела. По этой причине ее любимый опубликовал несколько фото и подчеркнул, что она самая лучшая.
Во вторник, 7 декабря, именины празднуют женщины с именем Екатерина. Отмечаети одна из самых популярных украинских ведущих – Катя Осадчая.
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Юрий Горбунов поздравил Катю Осадчую
Телеведущий Юрий Горбунов поздравил жену с особым днем. На личной инстаграм-странице он обнародовал архивные фото любимой:
- на первом Катя изображена во время съемок в пудровом костюме на яхте посреди водоема;
- а на втором она позировала без макияжа и прически, в домашней одежде, прижав к себе сыночка.
Также Горбунов адресовал любимой приятные слова: "С Днем Ангела, любимая! Ты самая лучшая в мире!". Юрий пожелал всем Екатеринам счастья.
Катя Осадчая / Фото из инстаграма Юрия Горбунова
Катя Осадчая с сыном / Фото из инстаграма Юрия Горбунова
В комментариях подписчики телеведущего также оставляют поздравления его жене.
- "С праздником, Катерина!"
- "Поздравляю! Всего наилучшего в жизни!"
- "Катя, и от меня поздравления!"