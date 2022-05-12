Ты будешь пищей для червей, – Тина Кароль обратилась к Лепсу, который приехал на Донбасс

В среду, 11 мая, в оккупированный Донецк приехали кремлевские пропагандисты – Долина, Дюжев и Лепс. По случаю так называемого "дня республики" они дали концерт вожакам боевиков. Пройти мимо этого цинизма не смогла певица Тина Кароль.

Если до сих пор народная артистка Украины Таисия Повалий развлекает московскую публику на концерте до 9 мая, то рашисты, которые открыто хвалят Путина за войну в Украине, едут сюда. Это Лариса Долина, Григорий Лепс и Дмитрий Дюжев.

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Долина, Дюжев и Лепс приперлись на Донбасс

Сначала звезд-пропагандистов Долину и Дюжева заметили возле мемориала "Жертв фашизма" в Донецке, где те со скорбными лицами клали цветы. После этого артисты присоединились к Лепсу на концерте ко "дню республики". Там они пели гимн России и свои недохиты.

Более того, Лепс планирует остаться на Донбассе. Он анонсировал сольные концерты и пообещал навестить раненых российских оккупантов.

Бурная реакция Тины Кароль на приезд Лепса в Донецк

"Мы приехали поддержать друзей, попеть. Надеюсь, мы немного отвлечем их от этих тяжелых будней. Зайдем в госпитали, навестим", – заявил Лепс в инстаграме. Интересно, что на фоне играла песня Владимира Высоцкого "Рыцарский турнир", в которой есть строчки "я презираю короля", "мне наплевать на короля".

Нутро животного. Все было ясно еще тогда, когда я сказала тебе "нет". Заезжай глубже, не беги так быстро, мы встретим как следует. "Ты будешь пищей для червей. Мы презираем "короля". Трек выбрал класс, молодец,

– эмоционально выразилась Тина Кароль.

Здесь следует добавить, что в 2013 году Григорий Лепс хотел стать продюсером Тины Кароль, но она отказалась и от контракта, и от карьеры в России.

Григорий Лепс по дороге на Донбасс / Скриншот из инстаграма Тины Кароль

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