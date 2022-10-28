TVORCHI выпустили иронический трек "Вимкни телефон": он "залетел" в тиктоке

Группа TVORCHI имеет все шансы попасть из лонглиста в финал Нацотбора Евровидения-2023. Конкурсную песню ребята еще не представили, но вместо этого выпустили очередной танцевальный трек "Вимкни телефон".

Релиз песни TVORCHI "Вимкни телефон" состоялся 28 октября. Он о телефонной зависимости, но не от новостных пабликов, а от красивой жизни в соцсетях. В нем история парня и девушки: он готов горы свернуть, а она "залипает" в инстаграме.

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TVORCHI выпустили трек "Вимкни телефон"

Это история парня, который на свидании с девушкой готов достать ей звезду с неба, а она листает ленту в инстаграме, не замечая его чувств. В инстаграме всегда красивая картинка, но в песне мы призываем – "выключи телефон" и живи реальной жизнью, а не цифровой. Сейчас это особенно актуально еще и для того, чтобы сохранить свои нервы.

– рассказали TVORCHI.

"Не псуй момент, благаю! Вимкни телефон", – поют ребята. Они просят фанатов отложить гаджеты хотя бы на минуту и найти что-нибудь хорошее в сегодняшнем дне.

Интересно, что впервые трек "Вимкни телефон" прозвучал на благотворительном сольнике TVORCHI во Львове, а до официального релиза успел "залететь" в тиктоке. В нем гитарные ритмы, легкий фанк соединены с хаусом. В определенной степени "Вимкни телефон" – это ностальгия по обыденным заботам, которые вытеснила полномасштабная война.

TVORCHI – "Вимкни телефон": слушайте песню онлайн