TVORCHI разыгрывают флаг Украины с подписями участников Евровидения-2023: как принять участие

Группа TVORCHI, которая представляла Украину на Евровидении-2023, выставила на аукцион флаг с подписями участников конкурса. Музыканты хотят собрать деньги для помощи детям.

Эту новость украинская группа сообщила в соцсетях. Артисты призвали фанатов помочь малышам, родившимся во время войны с пороками сердца. За вырученные из аукциона средства они приобретут инкубаторы интенсивной терапии для детей.

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На аукционе TVORCHI разыгрывают украинский флаг с подписями звезд, участвовавших в Евровидении-2023. Знаменитости даже показали, как он выглядит. Кроме того, они разыграют личное поздравление и музыкальный сюрприз.



TVORCHI выставили на аукцион флаг Украины / Фото с их инстаграммы

Отметим, что кроме Украины, свою подпись на флаге оставили участники таких стран:

Финляндии – Käärijä,

Италии – Марко Менгони,

Литвы – Моника Линките,

Польши – Бланка,

Испании – Бланка Палома,

Армении – Brunette,

Франции – La Zarra,

Германии – группа Lord Of The Lost,

Норвегии – Алессандра Меле,

Португалия – Mimicat.

Чтобы сразиться за него, нужно задонатить 24 доллара на "Неравнодушные дети, спасающие сердца" по ссылке. То есть выиграть может каждый желающий, донотив около 900 гривен.

Наш большой благотворительный сбор на инкубаторы для детских сердец подходит к концу, поэтому приложим вместе максимум усилий. А мы вас призовем. Розыгрыши продлятся всего 3 дня – до 28 мая включительно. Победителей выберем случайным методом,

– написали TVORCHI.

Напомним, что группа "Творческие", в которую входят Андрей Гуцуляк и Джеффри Кенни, заняли на Евровидении-2023 6 место с песней Heart of steel. Этот трек вдохновлен событиями на Азовстали и родился весной 2022 года. На сцене Евровидения группа показала обновленный номер – она стала более динамичной. Это гармоничное и одновременно эффектное сочетание визуальных деталей с хореографией.

В то же время, перед самым выступлением TVORCHI на конкурсе в Украине объявили воздушную тревогу, а вскоре стало известно, что российские оккупанты обстреляли родной город участников – Тернополь. Артисты во время прямого эфира появились в кадре с табличкой, на которой было написано название города.