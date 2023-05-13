Стальной рукав и казацкая вышивка: дизайнер объяснил символические образы TVORCHI на Евровидении

TVORCHI из Украины просто "взорвали" сцену Евровидения-2023 в финале, который прошел 13 мая. Не только их выступление было невероятным, но и костюмы.

В гранд-финале Евровидения-2023 представители Украины группа TVORCHI выступили с песней Heart of Steel. Костюмы для артистов снова создал украинский бренд FROLOV, передает 24 Канал.

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На конкурсе TVORCHI выступили в символических костюмах с казацкой вышивкой. А у Джеффри из группы еще не было стальной руки.

Что означают костюмы TVORCHI

Группа на Евровидении-2023 исполнила песню под названием Heart of Steel. Именно от названия и сути песни становится понятно, что она о стальных сердцах украинцев. Поэтому дизайнер Иван Фролов и брал это за основу при создании костюмов для участников группы – Джеффри и Эндрю.

Образы, которые мы создали для выступления артистов и танцовщиков TVORCHI – это продолжение истории, которую мы представили на сцене Нацотбора в декабре, где центральным символом является стальное украинское сердце,

– объяснил Фролов.

В создании образа дизайнер вдохновлялся казацкой и княжеской эпохой, поэтому в образе солиста Джеффри Кенни можно узнать стальной рукав, как олицетворение стального характера и силы украинцев, которым посвящена песня.



Группа TVORCHI с представительницей Великобритании на Евровидении-2023 / Фото из соцсетей

"Все остальные образы также олицетворяют в себе символы украинского традиционного костюма – вышивка, которая использовалась в одежде казацкой старшины, вдохновением для штанов танцоров стали шаровары", – ответил дизайнер.

По его словам, дизайнеры в образах TVORCHI реконструировали силу и мощь нашей страны и наших воинов, благодаря которым мы можем жить, работать и представлять Украину на международной платформе Евровидения.

Как выступили TVORCHI на Евровидении

Украину представила на конкурсе группа TVORCHI. В финале конкурса они исполнили песню Heart of Steel, которая вдохновлена событиями на "Азовстали" и родилась весной 2022 года.

На сцене Евровидения TVORCHI показали обновленный номер – он стал более динамичным, чем на Нацотборе. Это гармоничное и одновременно эффектное сочетание визуальных деталей с хореографией.

Раньше мы писали, что их пришел поддержать известный всем дуэт – Верка Сердючка с мамой. Они были в антивоенных футболках.

Добавим, что TVORCHI выступили в финале Евровидения-2023 под номером 19. Украинцы могут отдать свои голоса за любимцев в гранд-финале (но за Украину можно голосовать только из других стран). Как это сделать – рассказываем здесь.