TVORCHI обеспокоены, что могут пропустить мероприятия на Евровидение-2023 из-за скандала со Щегелем

Победители нацотбора на Евровидение-2023 TVORCHI пожаловались, что их могут не выпустить из Украины из-за скандалов с артистами, злоупотреблявших разрешениями на выезд от Минкульта. Многим звездам уже отказали, поэтому звезды волнуются, что их участие в промомерах перед Евровидением может оказаться под угрозой.

Поэтому TVORCHI обратились к Верховной Раде, министру культуры и Офису Президента с просьбой не применять жесткие ограничения для артистов и наказать виновных. Об этом они сообщили в сообщении в Instagram.

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Группа подчеркнула, что прошлой весной они гастролировали за границей, собирая деньги для Украины, а также привлекали внимание к российской агрессии и вели просветительскую работу.

Но сегодня дальнейшая работа всех артистов в этом направлении под вопросом через "художников"-предателей, выехавших и не вернувшихся в Украину... Под вопросом наше участие во всех промо-мероприятиях перед Евровидением и возможность представить свою страну и творчество там наилучшим образом,

– говорится в обращении.

Под вопросом и выступление TVORCHI на открытии мурала в рамках проекта "Стена" в городе Нейроби в Кении.

"Мы надеемся, что справедливость возобладает, предатели будут наказаны, а нам дадут возможность работать на благо страны и на бренд Украины", – добавили звезды.

Напомним, что стендап-комик Андрей Щегель уехал с разрешения Минкульта и не только не вернулся в Украину, но и сидя в Турции заявил, что "это выбор ребят – гибнуть".

Режиссер Тарас Голубков также соврал, что едет снимать документальный фильм The War Diary, а сам уехал делать клип для россиянки Клавы Коки.