Видели глаза защитников Азовстали: группа TVORCHI призналась, как родилась песня на Евровидении

Украинская группа TVORCHI 2 недели назад победила на Национальном отборе Евровидения-2023 с песней Heart of Steal. Сейчас ребята рассказали, что писали свою песню весной, когда происходили события на "Азовстали", и не планировали вообще подаваться на конкурс.

Короткий разговор группа TVORCHI имела в рамках Национального телемарафона в студии "1+1". Андрей Гуцуляк и Джеффри Кенни рассказали, что они издали первую песню "Боремся" в 2022 году, потому что хотели, чтобы ее услышали все украинцы. А с песней Heart of Steal сложилась другая история – она была "в ящике", потому что ее написали еще весной в разгар полномасштабной войны.

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С песней Heart of Steal это произошло само собой. Мы написали песню в начале весны, в то время происходили события на "Азовстали". В словах очень много зашифрованной информации. Я думаю, все, кто их пытаются найти, найдут. Я увидел видео защитников, которые были там, в Мариуполе, и то, что я видел в их глазах – огонь, силу, несмотря на сложную ситуацию, – просто давало мурашки по спине, и мы эти эмоции переместили в музыку. Так родилась песня Heart of Steal,

– признался Андрей Гуцуляк.

Именно поэтому на конкурсных костюмах на отборе можно было увидеть "стальные сердца", которые были неслучайными.



Группа TVORCHI представит Украину на Евровидении-2023 / Фото из инстаграмма

Также ребята из группы поделились, что не планировали во второй раз подаваться на конкурс – впервые они это сделали в 2020 году, но тогда заняли 4-е место в финале отбора с песней Bonfire.

"Мы не планировали идти на Евровидение, но потом в последний день приема заявок мы подали анкету именно с этой песней. Мы хотели, чтобы все услышали этот месседж, что мы сильны, несокрушимы, становитесь такими же, как мы, давайте объединяться против зла ради мира завтра. В песне нет никакой политической агитации, в тексте нет того, что могли бы забанить. Потому что мы говорим о силе, несокрушимости. Это – нормальные вещи", – говорят ребята.

Они убеждены, что опыт, когда они пошли на конкурс первый раз, сделал их теми, кто они сейчас: "У нас за спиной более 100 выступлений в Украине и Европе. Мы заряжены на победу".

TVORCHI – Heart f Steal: смотреть видео онлайн