TVORCHI объявили тур городами Украины: где и когда состоятся концерты
Источник:TVORCHI
Украинская группа TVORCHI порадовала фанов радостной новостью. Музыканты едут в свой первый тур по городам Украины. Во время выступлений будут звучать как хиты артистов, так и новые треки.
TVORCHI, которые в этом году представили Украину на сцене "Евровидения", анонсировали, что в рамках тура выступят в 11 городах. Первый концерт коллектива пройдет уже 16 июля в Луцке.
Это интересно Jerry Heil теперь продюсер: кто стал первой подчиненной певицы
Тур музыкального дуэта городами Украины
Он называется Heart of Steel. По словам артистов, это благодарность всем украинцам за поддержку друг друга, стальные свободу и сердца, с помощью которых сегодня каждый борется на своем месте.
Мы очень ждем встречи с вами, с каждым в вашем городе. Хотим, чтобы эти вечера остались в памяти надолго и утешили вас в это время. Для наших особых встреч почти в каждом городе тура мы выбрали театры, где в камерной и даже интимной атмосфере будем с вами лицом к лицу,
– отметили участники группы.
На концертах прозвучат все хиты артистов, среди которых: "Не танцую", Believe, "Язык тела", Bonfire и новые треки. Андрей Гуцуляк и Джеффри Кенни планируют посетить: Луцк, Ужгород, Ивано-Франковск, Хмельницкий, Черновцы, Чернигов, Черкассы, Житомир, Тернополь, Одессу и Винницу.
Афиша концертов / Фото пресс-службы коллектива
Билеты на концерты тура TVORCHI Heart of Steel можно купить на Concert.ua: https://concert.ua/ru/search-result?query=Tvorchi
Что известно о TVORCHI
Тернопольскую музыкальную группу основали в 2018 году саунд-продюсер Андрей Гуцуляк и вокалист Джеффри Кенни. Менеджером группы является блогер и ресторатор Петр Заставний.
Первый трек музыкантов под названием Slow свет увидел в 2017 году. Позже они выпустили свой второй сингл You. Постепенно артисты создавали музыку, которая получала хороший фидбек от слушателей. В частности, самыми популярными были треки Believe и "Не танцую", каждый из которых собрал более двух миллионов просмотров на ютуб.
Так, в феврале 2020 года группа представила песню Bonfire, с которой они выступили на нацотборе "Евровидение-2020". Известно, что участники группы посвятили трек проблемам экологии. Эта песня стала самой популярной на европейской платформе Deezer.
В том же году группа TVORCHI получила музыкальную премию Золотая Жар-птица в номинации ИНДИ. А также выпустил третий альбом под названием 13 Waves, получивший более двух миллионов прослушиваний на музыкальных платформах за неделю.
В 2021 году музыкальный дуэт принял участие в украинской музыкальной премии YUNA-2021, где одержал победу в номинациях "Лучший поп гурт", "Лучший альбом" и "Лучший электронный хит".
В 2023 году коллектив победил в нацотборе с песней Heart of Steel. За участников проголосовали более 166 тысяч человек. К слову, музыкальная композиция о стальном сердце была вдохновлена событиями на "Азовстали" и родилась весной 2022 года. Украинская группа TVORCHI автоматически попала в финал "Евровидение" на правах страны-победителя, ведь в прошлом году победу на конкурсе одержали Kalush. TVORCHI на сцене в Ливерпуле выступили под 19-м номером и заняли шестое место.