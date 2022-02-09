Триумф Адель и номер-открытие Эда Ширана: кто победил в престижной премии Brit Awards 2022
Источник:сайт Brit Awards
В Лондоне прошла церемония награждения престижной британской премии Brit Awards 2022. Полный список победителей и детали мероприятия читайте далее.
8 февраля известным музыкальным исполнителям раздали статуэтки престижной музыкальной премии Brit Awards. Церемония прошла на O2 Arena в Лондоне. Отметим, что премия присуждается британской фонографической индустрией.
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Кратко о церемонии Brit Awards 2022
Однозначным триумфатором мероприятия стала знаменитая певица Адель, которая победила сразу в трех номинациях. Ее объявили лучшей исполнительницей, оценили новый альбом-возвращение "30", а также песню Easy On Me. Остальные 11 статуэток разделили между другими артистами.
Адель на мероприятии / Фото Getty Images
В этом году на Brit Awards 2022 отказались от гендерных статуэток вслед за другими престижными премиями.
Ведущим шоу стал комик Мо Гиллиган. Мероприятие эффектно открыл театрализованный номер Эда Ширана с участием знаменитой рок-группы Bring Me The Horizon.
Номер-открытие Эда Ширана: смотрите видео
Список победителей Brit Awards 2022
Лучший артист – Адель;
Лучший альбом – Адель, "30";
Лучшая песня – Easy On Me (Адель);
Лучшая группа – Wolf Alice;
Лучший поп или R&B артист – Дуа Липа;
Лучший новый артист – Little Simz;
Лучшее рок или альтернативное исполнение – Сэм Фендер;
Лучшее хип-хоп, грайм или рэп-исполнение – Dave;
Лучшее танцевальное исполнение – Бекки Хилл;
Лучшая иностранная песня – Good For You (Оливия Родриго);
Лучший иностранный артист – Билли Айлиш;
Лучшая иностранная группа – Silk Sonic;
Лучший автор песен – Эд Ширан;
Лучшая восходящая звезда – Холли Хамберстоун.