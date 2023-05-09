TRI DIRECTION раскрыли эксклюзивные детали подготовки к Евровидению: "Ожидает драматический номер"

Режиссерская группа TRI DIRECTION работает над номером певиц Alyosha и британской исполнительницы Ребекки Фергюсон на Евровидении. Коллектив рассказал о специфике работы и эксклюзивных подробностях подготовки.

Известная в Украине режиссерская группа TRI DIRECTION – Наталья Лысенкова, Наталья Ровенская и Мария Григоращенко в этом году работают над номером певицы Alyosha и британской исполнительницы Ребекки Фергюсон в рамках Евровидения. Из первых уст 24 Канал узнал эксклюзивные подробности о подготовке, специфике работы на конкурсе и с какими сложностями столкнулись девушки в создании масштабного выступления.

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Группа TRI DIRECTION о работе на Евровидении

Вы впервые приобщились к работе над выступлением в рамках конкурса Евровидение? Расскажите подробнее о сотрудничестве с Freckled Sky и вашей роли в компании?

В 2016 году, когда была вторая победа, которую принесла Джамала, и Евровидение проводилось в Украине, команда певицы попросила нашей помощи с ее выступлением в качестве победительницы в прошлом году. Номер уже был готов, но нас пригласили скорее как экспертов, чтобы посмотреть со стороны, подсказать, какие коррективы стоит внести по свету и съемке. Это не было полноценное наше вовлечение в Евровидение, но опыт получили интересный. А уже сегодня мы с Freckled Sky создаем номер при поддержке BBC и UA:PBS. Поэтому да, в этом году мы впервые максимально вовлечены в процесс и создание чего-то масштабного в рамках Евровидения.

С Freckled Sky у нас очень давняя история. Мы знакомы с 2016 года, они предложили нам сделать презентацию новой модели Ferrari в мультимедийном направлении, и с тех пор мы стали партнерами в работе и друзьями в обычной жизни. Наша команда является креативным режиссером во всех их проектах.



Наталья Ровенская / Фото Роман Пашковский

В чем специфика работы на Евровидении? Есть ли какие-либо ограничения?

Если рассматривать подход и специфику работы на Евровидении, они не отличаются от других масштабных проектов, над которыми мы работали. Сначала нам прислали творческий бриф, мы начали над ним работу, потом была защита, где мы представили идею.

Единственное, что можно выделить, есть два крупных организатора, две разные страны, и это нужно учитывать в защите, выслушать пожелания и комментарии с обеих сторон, объединить все в одно, чтобы получился достойный и красивый номер. Также нужно учитывать, что этот номер будут смотреть совершенно разные люди, и украинцы, и европейцы, это не ограничение, но наша задача, чтобы он был понятен каждому.

Поскольку проект развлекательный, нельзя использовать документальные кадры, прямые визуализации войны, поэтому нам как режиссерам нужно было найти символы, которые также будут считываться и отражать основной смысл.

Сталкивались ли вы уже с какими-либо проблемами в работе над номером?

На самом деле в любой работе это касается и номеров, и концертов, ты всегда сталкиваешься со сложностями, потому что придумываешь что-то в идеальном мире, где все возможно, а потом сталкиваешься с реальностью, к которой должен адаптироваться, находить решения. В работе с этим номером была довольно сложная история с поиском максимально близких образов, которые донесли бы то, что мы хотим сказать, но при этом никого не ранили.

Так как на самом деле основа номера документальна, очень много людей столкнулись с тем, что будет показано, в частности, часть нашей команды. Самым сложным было найти нужные слова, когда их уже нет, чтобы рассказать историю. Ты уже не можешь подойти к стилистике, визуальной части, хореографии и костюмам, как это было в январе или начале февраля 2022 года. Это уже не просто развлекательная история, а один из способов донести миру, что происходит в нашей стране, что чувствуют люди и как мы все это переживаем, а также нашу благодарность.

Если говорить о более приземленных вещах, то одной из первых помех на пути этого номера были технические ограничения. В начале BBC обратились за производством мультимедийного интерактивного номера на проекционной голографической сетке и перформерами за ней. Но потом, по мере того, как прорабатывалась реальная техническая экспертиза, пришлось отказаться от идеи проекционной сетки и создать новый этап этого номера, который бы позволил нам и технически реализовать эту идею, и не потерять выразительности.



Наталья Лысенкова / Фото Роман Пашковский

Вы работаете над выступлением Alyosha и Ребекки Фергюсон. Можете рассказать, чего ожидать зрителям?

Зрителям стоит ждать очень драматический номер. После первых репетиций на сцене Евровидения к нам подошло большое количество людей сказать, что они плакали, были очень умилены и это невероятно. Мы, видимо, уже немного очерствели до этого, наверное, как и все украинцы, столкнувшиеся с войной напрямую, как огромное количество украинских женщин, матерей, вынужденных бежать за границу в поисках убежища.

Технически говоря это будет интерактивный номер с многоуровневым задействованием экранных поверхностей и интеграцией в мультимедийную диджитальную историю реальных артистов и перформеров. Для нас это очень интересное направление работы – сочетание диджитального и реального для донесения истории.

Надеемся, что и европейский и украинский зритель поймет все смыслы, которые мы заложили в этот номер.

При создании номера вы ориентируетесь на то, как это будет смотреться в телеверсии или на сцене в реальном времени?

Глобально мы всегда ориентируемся и на зрителя в зале, и на телезрителя, потому что важно, чтобы всем было понятно, что происходит на сцене, а именно в мультимедийных номерах, при создании специфики сетапа и как работает магия этих эффектов, потому что есть такое понятие – идеальный зритель. Для телезрителя все будет идеальнее, потому что ракурсы камер будут использоваться именно для того, чтобы считывать эти магические эффекты телевидения. Для зрителя в зале, который смотрит с какого-то ракурса, не все эффекты будут совпадать. Но мы очень старались создать такой номер, чтобы он считывался всем и всем было понятно.

На чем делаете упор в постановках – декорации, визуальные эффекты, свет?

Обычно это объединение всех элементов выразительности для раскрытия темы или истории, драматургии номера. Конечно, в некоторых моментах свет помогает сделать какой-то очень особый момент, где это видеоконтент, хореография или вокальная партия. Кстати, физических декораций в номере на Евровидении у нас нет, но есть непростой экранный этап.



Мария Григоращенко / Фото Роман Пашковский

Главный месседж, который вы хотите донести до европейской аудитории в этом году?

Во-первых, это невероятная благодарность странам, которые помогают нам выстоять, которые приютили наших детей и женщин, которые помогли многим семьям найти в себе силы жить дальше, благодаря чему мы можем продолжать борьбу.

Будущие цели и глобальные объекты, чего ожидать от TRI DIRECTION?

Вместе с командой Freckled Sky у нас большая куча планов на этот год. У нас есть проекты в Европе, Америке, Азии. Из интереснейшего, пожалуй, разработка собственного иммерсивного мультимедийного шоу с командой Freckled Sky.