Тренер "Голоса" Иван Клименко впервые рассказал о жене: сколько лет пара живет вместе

Украинский продюсер Иван Клименко трогательно рассказал о своей жене. Он признался, сколько лет пара живет вместе, и каковы их принципы в браке.

Продюсер и звездный тренер "Голоса страны" Иван Клименко состоит в браке с женой. Как он рассказал Славе Демину, супруги живут вместе уже 11 лет.

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Иван Клименко рассказал о жене

Продюсер рассказал, что от своих родителей он принял несколько принципов – любовь к музыке, а также неразлучность семьи. Клименко не представляет сценария, в котором он бы покинул жену и пошел в другую.

Я не видел примеров, когда отец расходится с матерью. И у меня жена тоже. У нее родители всю жизнь прожили вместе. Для меня такой реальности не существует, типа, развестись, найти кого-то другого. Я уже 11 лет живу с женой и когда шел на этот шаг, найти спутника по жизни, я сразу дал себе такую установку, что это должен быть человек до конца моей жизни. Я должен делать все, чтобы это было только так,

– рассказал Иван.

Какие принципы жизни Ивана и его жены

Иван Клименко признался, что он с супругой ведет скромный образ жизни. У пара нет собственной квартиры, хотя может себе это позволить. Они не употребляют алкоголь и являются веганами.

"Мы арендуем ту же квартиру, которую арендовали 10 лет назад. У нас даже нет кровати, мы спим на матрасе. В этом нет каких-то таких важных жизненных приоритетов. Потому что если подумать, все материальное, оно может также и исчезнуть. Если нам с женой хочется на что-то потратить, это скорее поездка в горы, или какое-то очень тихое место, где нет людей, даже с палаткой", – отметил тренер "Голоса".

Продюсер поделился интересным фактом: он с женой снимает еще одну квартиру. Там живут малоимущие люди бесплатно.

Есть благотворительная квартира. Мы арендуем одну квартиру, которую предоставляем людям, которым негде жить. Мы годами ее снимаем. Мы с женой такое придумали,

– признался Клименко.

Интервью с Иваном Клименко: смотрите видео онлайн