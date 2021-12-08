В трендовом образе: Дженнифер Лопес появилась на публике с Беном Аффлеком

Американские знаменитости Дженнифер Лопес и Бен Аффлек снова вместе появились на людях. Они посетили баскетбольный матч в Лос-Анджелесе.

Хоть Дженнифер Лопес и Бен Аффлек больше не скрывают отношения от публики, папарацци все равно ходят за ними по пятам. На днях влюбленную пару сфотографировали в Лос-Анджелесе.

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Выход Дженнифер Лопес и Бена Аффлека

Певица и актер посетили баскетбольный матч. Они заняли места в первом ряду, где разговаривали, обнимались и проявляли нежные чувства. Знаменитости напомнили себя самих 18 лет назад, ведь и тогда они любили ходить на спортивные мероприятия.

Для совместного выхода в свет Дженнифер Лопес выбрала трендовое платье. Она предстала в джинсовом костюме от бренда Coach. Комплект состоял из широких брюк и куртки, под которую звезда надела белый топ.

Артистка соединила наряды с черными ботинками в ковбойском стиле на высоких шпильках. Стильный образ дополняли аксессуары – золотой браслет и серьги-кольца. Джей Ло распустила волосы и сделала легкий макияж на лице.



Дженнифер Лопес и Бен Аффлек / Фото Getty Images



Дженнифер Лопес и Бен Аффлек / Фото Getty Images