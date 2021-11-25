В трендовом костюме с принтом: Светлана Тарабарова поразила ярким образом
Источник:инстаграм Светланы Тарабаровой
Известная украинская певица Светлана Тарабарова опубликовала новые яркие фотографии. Звезда очаровала публику эффектным образом в костюме с принтом.
Известная украинская певица Светлана Тарабарова поделилась новыми фото с поклонниками. Она показала стильный образ для светских выходов.
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Образ Светланы Тарабаровой
Исполнительница позировала перед объективом на темном фоне, что еще больше подчеркивало яркие оттенки в ее аутфите. Для выхода в свет Светлана Тарабарова выбрала бежевый топ и стильный оранжевый костюм с принтом.
Такой наряд звезда соединила с прозрачными босоножками на невысоких каблуках. Образ дополняли массивные серьги-кольца, а также серебристая цепочка с подвеской, которая акцентировала на зоне декольте.
Певица привычно уложила волосы: выровняла и распустила. На лице она сделала макияж, подчеркнув глаза длинными черными стрелками и накрасив губы розовой помадой.
Светлана Тарабарова / Фото из инстаграма звезды
Светлана Тарабарова / Фото из инстаграма звезды
Светлана Тарабарова / Фото из инстаграма звезды
Новый образ звезды покорил сеть. Поклонники активно пишут комментарии и делятся впечатлениями в комментариях под фото:
- "Бомба";
- "Круто";
- "Обожаю";
- "Вы самая красивая";
- "Очень красиво";
- "Обожаем вас! И гордимся, что в нашем городе есть такие таланты";
- "Красавица";
- "Безумно крутой образ".