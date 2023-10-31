"Пою целый день": атмосферная песня "Золотава осень" заполонила тикток

В сети приобрела популярность песня "Золотава осень", автором которой является исполнительница Наталья Май. Трек исполнения разных артистов захватил тикток.

Блогер Tura Hvost около недели назад снял в своем тексте видео на песню "Золотава осень". В ролике он едет по городу и подпевает.

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За блогером видео на эту песню начали снимать и другие пользователи сети – их уже более 9 тысяч.

Обычно под атмосферный трек показывают, как едут в автомобиле на фоне живописных осенних пейзажей.

Видео, где аграрник показывает свою работу в поле под трек, собрал уже более миллиона просмотров.

Ролик под композицию "Золотава осень" сняла даже Национальная полиция Украины, к тренду приобщаются и военные.

Пользователи с восхищением отзываются о песне:

"Благодаря тиктоку обновила весь плейлист";

"Эта песня отличная";

"Хожу и целый день пою";

"Это божественно".

Что известно о песне

Автор песни (текста и музыки) "Золотава осень" является украинская певица Наталья Май. Композиция вошла в альбом "А роси падають..." в 2004 году, пластинку перевыпустили через 3 года.

Песню "Золотава осень" перепевали другие украинские музыканты. Это группа "Зоряна ніч", Петр Довгошия, Илья Найда. Но в сети завирусилась версия в исполнении Богдана Сташкива.

Интересно, что и молодые украинские исполнители перепевают старые хиты. "Золотаву осень" спел по-новому Назар Абрамик. Его версия трека вышла 20 октября.

Назар Абрамик – "Золотава осень": смотрите видео онлайн