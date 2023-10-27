Он также заполонил ютуб и занимает 3-ю позицию на вкладке "В тренде". Какие именно ролик снимают под композицию и почему она так полюбилась пользователям сети – рассказываем дальше.
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Трек "За тучами" заполонил тикток
Эту композицию уже не раз перепели, под нее снимают атмосферные ролики, отмечая, что Наталья Бучинская снова заполонила сердца новым треком о любви.
"Еще не отошли от "Жоржин", как оказались "За облаками", – пишут пользователи сети.
Наталья Бучинская – "За облаками": слушайте песню онлайн
В основном, пользователи тиктока снимают ролики, в которых звучит припев:
За облаками, за облаками
Над рекой глубокой
Птицы кружат парами,
А я не знаю покоя…
За облаками, за облаками
Голуби голубятся,
Как станем мы паром,
Так стерпится и слюбится!