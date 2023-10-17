Хит ITALODISCO от The Kolors разрывает тикток: о чем этот трек и как он звучит на украинском

Итальянская группа The Kolors взбудоражила сеть новым треком под названием ITALODISCO. Песня уже набрала сотни просмотров и стала вирусной в тиктоке.

На самом деле композиция вышла еще 5 месяцев назад, но только теперь стала популярной в сети, передает 24 Канал. Поклонники фанатеют от итальянской группы The Kolors.

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О чем нашумевший трек

Песня ITALODISCO рассказывает о танцах пары на дискотеке. Группа сняла атмосферный клип в стиле ретро-дискотеки. Трек набрал миллионы просмотров.

Поначалу снимать ролики под трек начали итальянцы. В соцсетях появлялись короткие видео, в которых люди танцевали под ITALODISCO. Впоследствии песня распространилась по Европе.

Недавно коллектив выпустил еще одну версию песни, теперь на английском языке, что помогло расширить аудиторию. Через несколько недель на новом видео группы уже насчитываются миллионы просмотров, а на трек начали записывать каверы.

Тренд танцевать под песню группы The Kolors стал безумно популярным. Только в тиктоке уже более 775 тысяч видео под оригинальный трек.

Интересно, что песню уже даже успели перевести на украинский. Это сделал исполнитель PeOon, аккомпанировав на баяне.

Что известно о группе The Kolors