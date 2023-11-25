Травести-дива Монро показала архивный снимок: как она выглядела до уколов красоты
Источник:Неугомонная Монро
Травести-дива Монро поделилась с поклонниками фото, где показала, как изменилась. Она лаконично поведала, как начала любить себя.
Украинская травести-дива Монро опубликовала на своей странице честные фото. Она показала, как выглядела до манипуляций с внешностью.
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Архивное фото дивы Монро
Монро продемонстрировала фотографию из архива, где позировала в рыжем парике и платье. Со следующего фото заметно, что травести-дива делала уколы красоты, ведь ее лицо заметно удлинилось. Она и сама не скрывает, что делала филеры.
Любовь к себе начинается с филеров и без мудака рядом. Когда ночью полезла в архивы,
– поделилась Монро.
Как изменилась Монро / Фото с ее инстаграма
Фаны делятся своими впечатлениями после просмотра этих фотографий:
- "Главное, без мудака. А филеры, то второстепенное";
- "Ты всегда круто выглядела и обладала яркой энергетикой";
- "Ой, мне и первое фото очень нравится! Хороша!";
- "Утонченная, совершенная и мудрая";
- "Расцвела".