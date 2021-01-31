Трагически погибла популярная певица-трансгендер Sophie: как это случилось
Известная британская певица-трансгендер, продюсер и диджей Софи Ксеон (Sophie) скончалась утром 30 января. Ее тело обнаружили в греческих Афинах. Причина трагедии – несчастный случай.
Источник: Pitchfork
Издание ссылается на заявление лейбла Transgressive and Future Classic. Музыканту было 34 года.
Кстати Умерла легендарная Сисели Тайсон – актриса-афроамериканка, которая первой получила почетный Оскар
Детали смерти Sophie
- Известно, что певица сорвалась с высоты.
- Как пишет издание, она забралась повыше, чтобы посмотреть на полнолуние. Но поскользнулась и упала.
Краткая биография Sophie
- Родилась она в шотландском Глазго в 1986 году.
- Первый сингл Nothing More to Say вышел в феврале 2013 года.
- Всемирная известность пришла к ней после выпуска трека Bipp, который журнал Pitchfork включил в список лучших песен 2010 – 2014 годов.
- Ее единственный сольный альбом Oil of Every Pearl's Un-Insides вышел в 2018 году и был номинирован на премию "Грэмми". Он стал не только олицетворением сдвига для западной музыкальной индустрии в понимании границ социальных гендерных ролей, маскулинности и фемининности, но и авангардным хитом.
- Помимо сольного творчества, Софи сотрудничала с Мадонной, Леди Гагой, Charli XCX и другими поп-исполнителями.
- В 2017 году Софи совершила каминг-аут как трансгендерная женщина.
Обратите внимание Умер легендарный украинский гончар Василий Емельяненко
SOPHIE-It's Okay To Cry: смотрите видео (Внимание! 18+!)
Поделиться новостью
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter