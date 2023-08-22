Как Тото Кутуньо пел "Червону руту" Ивасюка на украинском – архивное видео
Легендарный певец Тото Кутуньо умер 22 августа 2023 года. Артист известен на весь мир композицией L'italiano, однако во время визита в Украину в 2016 году он спел "Червону руту" на украинском языке.
Итальянский артист поразил публику не только своим голосом, но и уважительным видом. Он вышел на сцену в белом костюме и туфлях.
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Тото Кутуньо в Киеве исполнил "Червону руту" на украинском
Во время концерта в Киеве Тото Кутуньо не просто исполнял свои хиты, но и взаимодействовал с публикой. Интересным моментом стало то, как Тото Кутуньо позвал на сцену своего сына Нико и, при поддержке фанатов и поклонников, попытался найти ему невесту.
Мамма мия, каждый год вы еще лучше. Как же повезло вашим мужчинам,
– обратился певец к женщинам в зале.
"Червона рута" от Тото Кутуньо: смотрите видео
Тото Кутуньо и Украина
- Тото Кутуньо был широко известен в Советском Союзе, впрочем, с 2010 года приезжал с концертами в Украину.
- В 2015 году итальянский певец и другие музыканты поздравили российского диктатора Владимира Путина с днем рождения на ютуб-канале "Друзья Путина в Италии и во всем мире". Это вызвало разные реакции и дискуссии в сети. В 2019 году СБУ запретила ему приезжать в Украину.
- После этого Тото Кутуньо сказал журналистам ТСН, не поддерживающим действия главы государства-агрессора, а его приветствия "были направлены не непосредственно президенту России". Кроме того, Тото Кутуньо подтвердил, что не выступал в Крыму, несмотря на многочисленные запросы и просьбы.