Тоня Матвиенко сводила маму и дочь на шоу Поляковой: редкий семейный выход

На днях состоялась премьера новогоднего мюзикла, где Оля Полякова играет Снежную королеву. На дебютный показ певица позвала звезд шоу-биза. Среди них и Тоня Матвиенко с мамой и дочерью.

Последние выходные в этом году Тоня Матвиенко провела с семьей. С мамой и младшей дочерью Ниной она попала на новогодний мюзикл "Новая Снежная королева" с Олей Поляковой в главной роли. Кроме девы ночи, на сцене во Дворце "Украина" появились Дмитрий Коляденко и Владимир Горянский.

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Певица не стала делиться впечатлениями от шоу бродвейского формата, но обнародовала фото с публичного выхода. В кадре она позировала с 74-летней мамой и 5-летней дочкой. Девочка предстала в пятнистом костюме кофейного цвета, а ее звездная бабушка Нина Матвиенко – в роскошном изумрудном платье с цветочным принтом.

Тоня Матвиенко надела черный костюм с облегающими брюками и удлиненным пиджаком. Этот комплект она дополнила бирюзовой водолазкой и яркими уггами.

Тоня, Нина, Нина на премьере фильма "Новая Снежная королева",

– лаконично подписала артистка.

Тоня Матвиенко с мамой и младшей дочкой / Фото из инстаграма певицы

недавно 5-летняя дочь Нины Матвиенко и сама выходила на сцену Дворца "Украина". Маленькая Нина пела в дуэте с отцом Арсеном Мирзояном на его большом сольном концерте.

Звездная семья редко выходит в свет в таком составе, поэтому их засыпали комплиментами за редкое фото: