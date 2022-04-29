Тоня Матвиенко прокомментировала обвинения Билозир: "Досадно и неприятно"

Вслед за Олей Поляковой Оксане Билозир ответила и Тоня Матвиенко. Она напомнила, что еще 11 лет назад получила разрешение исполнять песню.

Тоня Матвиенко призналась, что сейчас не время поднимать такие вопросы, но все же решила прокомментировать заявления Оксаны Билозир. Артистка и депутат хочет привлечь звезду в суд за исполнение песни "Коханий".

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Тоня Матвиенко ответила Билозир

Исполнительница рассказала, что впервые исполнила эту песню на "Голосе страны", чтобы показать себя с другой стороны. Тогда Руслана как тренер помогла сменить аранжировку, а Константин Меладзе поддержал такую идею.

По завершению "Голоса" я начала ассоциироваться с песней, поэтому захотела ее исполнять и дальше. Уже во время записи альбома я обратилась к Оксане Билозир с запросом, может ли песня попасть в пластинку. На запрос получила отрицательный ответ, однако получила разрешение на использование песни во время выступлений,

– подчеркнула Тоня Матвиенко.

, что если песня "Коханий" звучит в исполнении Тони Матвиенко на телевидении – выплаты за авторские права покрывает канал.

"С начала войны на Донбассе, пела "Коханий" неоднократно нашим защитникам, песня стала очень символической для ребят в АТО: они включали ее из БТРов, звучала в казармах и каждый раз при нашей встрече заказывали спеть именно ее. Пока мне досадно и неприятно, что госпожа Оксана забыла о своем разрешении исполнять мне упомянутое музыкальное произведение. За 11 лет с момента, когда я спела впервые песню "Коханий", Оксана вспомнила об этом именно сейчас", – отметила певица.

Тоня Матвиенко добавила, что Оксана Билозир почему-то вспомнила песню во время войны, а не во время совместных неоднократных встреч за кулисами.

Надеюсь, что все понимают, насколько сейчас важна поддержка друг друга в наше нелегкое время. Если эта песня в моем исполнении кого-то вдохновила – этому нужно радоваться! Люди, я вас прошу, в наше время не надо быть злыми. Только добро и любовь восторжествует! Слава Украине!

– подытожила она.

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