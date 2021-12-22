Тоня Матвиенко призналась, что дарит родным на Новый год

До Нового Года осталось 10 дней! Певица Тоня Матвиенко рассказала, что в новогоднюю ночь она обычно на сцене или дома. А также рассекретила, какие подарки ставит для родных под елку.

Новый год – магическое время. В этот период люди верят в чудеса, которые обязательно случаются. Артисты в новогоднюю ночь привыкли работать или же встречать Новый год с самыми родными.

Это стоит увидеть Ева Лонгория сказочно украсила дом к рождественским праздникам: атмосферное видео

Тоня Матвиенко о Новом годе

Артистка поделилась, что часто выступления в новогоднюю ночь планируют буквально за несколько дней до события. К примеру, так было в прошлом году. Если же в этом году новогодняя ночь будет без работы, то Тоня вместе с мужем Арсеном Мирзояном с удовольствием останется дома. У звездной семьи в таком случае есть традиция.

Мы ходим на Софийскую площадь. Берем с собой шампанское и вместе с другими людьми празднуем Новый год,

– рассказала Тоня.

Матвиенко очень любит "Шубу", которая является одним из традиционных новогодних блюд, а ее дочь – "Оливье". Поэтому к праздничному столу обязательно готовят картофель – вареный или пюре, поджаривают лук.

Это очень сытное блюдо. Кто любит немножко выпить в новогоднюю ночь – оно помогает,

– в шутку добавила Тоня.

А подарки артистка старается приготовить заранее. Она заказывает их во время распродаж в "Черную пятницу" и вручает сразу после получения.

"Но и под елку все равно какую-нибудь безделушку кладу – шампунь, чаек, что-то недорогое. Все же одинаково ждут", – отметила исполнительница.