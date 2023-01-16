Тоня Матвиенко поздравила дочь с 7-летием: как прошло празднование в Британии

Украинская певица Тоня Матвиенко находится в Великобритании вместе с дочерью. На днях маленькая Нина отметила день рождения – ей исполнилось 7 лет.

15 января дочери Арсена Мирзояна и Тони Матвиенко исполнилось 7 лет. Певица обратилась к девочке с приветствием в трогательном сообщении.

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Дочь Тони Матвиенко праздновала 7-летие

Исполнительница в приветствии вспомнила о том, что имела немало планов с Ниной, но они отменились из-за войны. Она добавила, что дочь очень хочет вернуться в Украину.

Такая уж взрослая, добрая и веселая ты, наша девчонка. Столько было у нас с тобой планов (например, научиться играть на гитаре), но ты уже понимаешь, чему наши планы перенеслись. Знаю, как ты скучаешь по всей нашей большой семье и Родине. Но я делаю все возможное, чтобы ты чаще с ними виделась,

– написала Тоня Матвиенко.



Тоня Матвиенко с дочерью / Фото из инстаграма Тони Матвиенко

"Мы все преодолеем, потому что иначе не может быть! Когда-то мы с папой решили праздновать твой день (15 января) за границей. Но сейчас мы совсем этого не хотим! Желаем все тебе поскорее вернуться домой и воплотить все твои желания!".

Тоня Матвиенко также показала, что устроила празднование дочери в Великобритании. Она подготовила Нине праздничные шарики и большой торт, за которым собрались друзья.



Дочь Матвиенко отпраздновала 7-летие / Фото из инстаграма Тони Матвиенко

Добавим, дочь Тони Матвиенко продолжает жить со звездной мамой за границей, хотя артистка не раз говорила о желании вернуться домой. Вероятно, мать с дочерью время от времени навещают Нину Митрофановну и мужа и отца Арсена Мирзояна, но еще не планируют полноценно переезжать. 7-летняя Нина продолжает обучение в школе.

В канун Дня Святого Николая Тоня Матвиенко также показывала письмо с пожеланиями от дочери. Там были как обычные просьбы, так и главное желание украинцев, чтобы закончилась война.