Тоня Матвиенко показала, как ее мама Нина сохраняет боевой дух в подвале: милое видео

Семья Матвиенко живет в Киеве, поэтому так же скрывается от обстрелов в подвалах. Тоня Матвиенко показала, как, несмотря на это, ее мама Нина Митрофановна сохраняет боевой дух.

Украинские знаменитости пытаются сохранять хорошее настроение даже под обстрелами. Певица Тоня Матвиенко поделилась ободряющим видео от мамы.

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Как Нина Матвиенко хранит боевой дух

Тоня Матвиенко показала видеосообщение, полученное от мамы Нины Митрофановны. Его артистка записала в подвале, в полной темноте. И даже там она сохраняет хорошее настроение и поет.

Род мой красный, род мой прекрасный! Не сторонимся, признаемся! Ибо много нас есть! Хоть мы и в подвале,

– пропела Нина Матвиенко.

Нина Матвиенко поет в подвале:

Трогательный ролик покорил сеть. Его прокомментировали не только фаны, но и звезды:

Оля Полякова: "Моя прекрасная душа! Мамочке привет и любовь от меня!",

Виталий Козловский: "Класс".

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