Она на меня обижена, – Тоня Матвиенко рассказала о женщине, у которой "отбила" Мирзояна

Украинская певица Тоня Матвиенко призналась, что начала отношения с Арсеном Мирзояном, который тогда был в отношениях. Артистка рассказала, как к ней относится бывшая жена возлюбленного.

Матвиенко откровенно ответила на вопрос, затрагивает ли ее то, когда артистку называют разлучницей. Она ведь разрушила брак Мирзояна с бывшей женой.

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В новом интервью Тоня отметила, что когда полюбила Арсена Мирзояна, то нашла в себе смелость публично признать, что имеет отношения с женатым мужчиной.

"Я откровенно сказала всему миру, что полюбила мужчину, который был в отношениях. Почему мне за это должно быть стыдно?" – ответила певица.

Тоня Матвиенко также призналась, что не общается с бывшей супругой Мирзояна.

Я обидела человека. Я все это понимаю. Она на меня обижена. Нам не было необходимости пересекаться,

– заявила артистка.

В то же время, по ее словам, с сыновьями Арсена от предыдущего брака у нее нормальные отношения. Звезда припомнила первую встречу с детьми любимого.

"Арсен тогда все делал осторожно. Все начиналось с того, что мы просто вместе ездили на отдыхи… Мне было главное, чтобы Арсен с ними был, это их время. У меня ревности не было по этому поводу", – ответила Тоня.

Смотрите полное интервью с Тоней Матвиенко: видео

Отношения между Тоней Матвиенко и Арсеном Мирзояном начались в 2011 году. Тогда они оба участвовали в проекте "Голос країни". В тот момент Мирзоян был женат, жил и работал в Запорожье. Роман Тони с женатым Арсеном Мирзояном ее мама Нина Матвиенко восприняла спокойно.От предыдущего брака у артиста двое сыновей. В союзе с Матвиенко у Мирзояна родилась дочь Нина, которой сейчас 7 лет.

К слову, несколько месяцев назад в сети начали распространять слухи о том, что Арсен Мирзоян и Тоня Матвиенко планируют развестись. Артисты опровергли эти сплетни. Мирзоян признался, что не понимает, откуда они берутся.