Тоня Матвиенко купила квартиру: почему она не спешит съезжать от мамы

Десять лет назад Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян закрутили роман и певица привела мужа в свой дом. Звездные супруги много лет жили с Ниной Матвиенко, но наконец-то купили свою квартиру.

В большом загородном доме Нина Матвиенко приютила все семейство – дочь, зятя и двух внучек. Как выяснилось, за четыре года брака Арсен Мирзоян и Тоня Матвиенко собрали на свое семейное гнездышко, но не съезжать уезжать от мамы.

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Звезды купили квартиру в Киеве, но руки до ремонта в ней не дошли. Дело в том, что паре комфортно делить квадратные метры с Ниной Матвиенко. На нее они часто оставляют 5-летнюю дочь, следовательно экономят на няне.

Более того, самой 74-летней певице якобы нравится проводить время с энергичной внучкой. По словам Мирзояна, маленькая Нина вдыхает в нее жизнь.

Нам здесь очень комфортно живется, Нину всегда есть с кем оставить. И самое главное, мне кажется, что Нина Митрофановна общается с внучкой. Им так весело вдвоем – в саду гуляют, ходят,

– поделился Арсен Мирзоян.



​Тоня Матвиенко с мамой, мужем и младшей дочерью / Фото из инстаграма певицы

Артист заверил, что сожительство с тещей не мешает их интимным отношениям с Тоней Матвиенко. Влюбленные якобы часто остаются в доме вдвоем, а если нет, то находят место для романтики на одном из трех этажей.