Умер Тони Беннет – легенда поп-вокала и эстрадной музыки
21 июля 2023, 16:50Читати новину українською
Источник:Variety
Легендарный американский исполнитель Тони Беннет скончался в возрасте 96 лет. Он занимался музыкой около 80 лет.
Знаменитый певец и вокалист Тони Беннетт умер в пятницу утром, 21 июля. Информацию о потере подтвердил его представитель.
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Умер Тони Беннет
Исполнителю было 96 лет, в последние годы своей жизни он проживал в Нью-Йорке и продолжал записывать музыку.
В 2016 году Тони Беннету диагностировали болезнь Альцгеймера.
У Тони Беннета осталась жена Сюзан Бенедетто, сыновья Дэнни и Дэй Беннетт, дочери Иоганна Беннетт и Антония Беннетт, а также девять внуков.
Тони Беннет / Фото с его инстаграма
Что известно о Тони Беннете
- Энтони Доминик Бенедетто (это его подлинное имя) родился в Нью-Йорке в семье итальянских эмигрантов. Он начал петь в юном возрасте и увлекался музыкантами Бингом Кросби, Билли Холидей, Луи Армстронгом, а затем Фрэнком Синатрой.
- Он начинал карьеру певца с выступлений в заведениях, а затем попытался записывать песни для малоизвестных студий. Его первыми суперуспешными песнями считают Because of You, Stranger in Paradise и I Left My Heart in San Francisco. В пятидесятых годах Тони Беннет был на пике популярности, но впоследствии его и других поп-артистов выбили из хит-парадов песни в стиле рок и рок-н-ролл.
- Тони Беннет не оставил музыку, а выступал в Лас-Вегасе. Уже в начале 80-х он снискал упущенную славу – его песни снова завоевывали чарты и публику. В 1994 году Тони впервые записал живой концерт в качестве пластинки – MTV Unplugged получила Грэмми. Артист сотрудничал с мировыми звездами – Полом Маккартни, Леди Гагой, Селин Дион, Элтоном Джоном. Его карьера завершилась в 2021 году.
- В 2011 году Тони Беннет стал старейшим певцом, который возглавил американский чарт Billboard 200, а в 2021 – старейшим артистом, выпустившим альбом. Является обладателем 18 премий Грэмми.