Томас Маркл назвал дочь Меган лгуньей

Отец герцогини Сассекской Томас Маркл дал очередное интервью, где назвал действия дочери необдуманными, а слова – лживыми. Также он убежден, что принц Гарри тоже повлиял на то, чтобы дочь перестала с ним общаться.

В новом разговоре с журналистами Томас Маркл поделился, что его дочь сильно изменилась с тех пор, как встретила принца Гарри. По его мнению, сейчас она постоянно врет, хотя когда-то такого не замечал за ней.

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Он также убежден, что на отсутствие общения с дочерью, внуками и зятем повлиял принц Гарри и королевская семья, так как трещина пошла еще тогда, когда перед свадьбой Томаса Маркла подловили за постановочными фото. Он якобы изучал тогда историю Британии и примерял смокинг. После этого мужчина попал в больницу и не смог попасть на свадьбу. Но с тех пор Меган общение с ним прекратила.

"Я лежал на больничной койке, разговаривал с ними, говорил им, что не могу прийти на свадьбу, и с тех пор они со мной не разговаривали. Если бы ваш отец был в больнице, разве вы не беспокоились бы – даже если бы злились на него? Разве вы не беспокоитесь, выживет ли он или умрет? Она изменилась, это не та дочь, которую я знал. Моя дочь была гораздо более щедрым и любящим человеком, чем сейчас. Я не знаю, стоит ли за этим ее муж, но я действительно думаю, что Гарри и некоторые из ее друзей поменяли ее. Я люблю свою дочь, но мне не всегда нравится то, что они делают", – рассказал мужчина.

В частности его возмутило интервью с Опрой Уинфри, которое дали в марте Гарри и Меган. На вопрос, лгала ли Меган во время скандального интервью, Томас ответил: "Она лгала. Она лгала годами. Ложь об архиепископе? Как можно сказать: "Мы поженились за три дня до свадьбы?" Ее ложь настолько очевидна, что я не знаю, почему она говорит это", – отметил мужчина.